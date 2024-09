Har man inte fått nog av att leka SWAT-polis i Ready or Not så kan man även ge sig i kast med Zero Hour, som lämnade early access på Steam härom dagen.

Det utspelar sig på 18 olika påhittade platser i Bangladesh, där man kan samarbeta med upp till nio andra för att ge sig i kast med bland annat räddning av gisslan och desarmering av bomber. Man kan även lira ensam med upp till nio AI-kontrollerade kollegor, alternativ utmana andra spelare i ett PVP-läge där fem möter fem.

Spelmekaniskt beskrivs det som långsamt och metodiskt, med möjlighet att skräddarsy sin utrustning och använda sig av en hund under uppdragen – något som kommer väl till pass för att tackla de olika fiendetyperna, varav vissa prickskjuter på avstånd och andra nyttjar självmordsbomber.