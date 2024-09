I våras släcktes servrarna för första The Crew från 2014, vilket i praktiken gjorde racingtiteln ospelbar. Kritiken lät inte vänta på sig, men nu säkrar Ubisoft i alla fall framtiden för både The Crew 2 och The Crew Motorfest. Under ett showcase för Motorfest underströk utvecklaren Ivory Tower att man lyssnat på oron och kommer att agera på densamma. Offline-lägen kommer.

Vi utforskar just nu olika lösningar, och kan bekräfta offline-läge som säkerställer tillgång till spelen i långa loppet.

Det innebär inget för originalet, men att framtiden för uppföljarna åtminstone ser trygg ut. Som grädde på moset pågår just nu jättereor för The Crew 2 och Motorfest på precis alla plattformar. Motorfest är på 70-procentig rea medan tvåan kostar galna 98 procent mindre. En tiokrona är allt som krävs. Det är inte gratis – men nära nog!

Ubisoft är i ropet just nu då aktien sjunkit med drygt 50 procent under det senaste året.