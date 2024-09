Filmadaptionen av Ubisofts Watch Dogs-spel har äntligen filmats klart. Filmen avtäcktes 2016 och det innebär att det tagit närmare åtta år för att bli färdig med projektet. Produktionen startade dock på riktigt i sommar så själva filminspelningen har ändå gått rätt snabbt. En bild delades på X för att fira att filminspelningen är klar.

I huvudrollerna ser vi Tom Blyth (The Balland of The Songbords an Snakes) och Sophita Wilde (Talk to Me). Mathieu Turi står för regi och han har bland annat tidigare jobbat tillsammans med Tarantino på Inglorious Bastards.