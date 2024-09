I somras stod det klart att Troy Baker gör rollen som Indiana Jones i vinteräventyret The Great Circle. Att det inte skulle bli Harrison Ford, som personifierat Indiana Jones i mer än 40 år, kom förmodligen inte som en överraskning. Men teamet bakom såg tidigt att de hade en utmaning.

Lucasfilms Craig Derrick berättar via Lucasfilms webbplats att det fanns huvudvärk.

Att hitta någon att spela Indiana Jones är nästintill en omöjlig uppgift eftersom Harrison Ford ÄR Indy. Att hitta någon som kan ta på sig de skorna och fylla den ikoniska hatten är oerhört utmanande. Men så träffar du Troy Baker.

Derrick hävdar att Baker "förkroppsligar" Indiana Jones karisma och närvaro. Det är som att han "förberett sig för rollen under hela sin karriär". Nu är den exekutiva producenten på Lucasfilm knappast opartisk när han uttrycker sin beundran – för fylld av beundran är han!

Han känner den här karaktären utan och innan, har fysiken för att ge liv åt Indy, och förstår nyanserna i Harrisons porträttering—att få tonen och rösten precis rätt.

Indiana Jones and the Great Circle släpps 9 december till pc och Xbox, och når PS5 i vår. FZ träffade två tunga Machinegames-namn under Gamescom för att snacka om det stora äventyret.