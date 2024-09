Efter charmtrollen My Time at Portia och My Time at Sandrock kommer My Time at Evershine. En fin nyhet för seriens fans som kittlar mysnerven. Men! Inte den stora nyheten. Formaten är pc, PS5, Xbox Series och "framtida Nintendo-plattformar som ännu inte är bekräftade". Inte ens Nintendo har bekräftat spel till "Switch 2", så detta är definitivt en intressant detalj.

En annan: Nintendo of America hade i veckan av mycket att döma någon form av event för utvecklare. Limited Run Games var där, och de var inte ensamma (enligt Kotaku). "Verkar som att många utvecklare bjöds in till NoA igår", tweetar Did You Know Gamings Liam Robertson

Nintendo Directs i september är ingen ovanlig grej, och då My Time at Evershine-kickstartern inleds 24 september är det inte otänkbart att Nintendo skulle kunna hitta på någonting.

Men att försöka lista ut Nintendos planer är ingen lätt plätt. Klart är att om en release av Switch 2 planeras i vår är det sannolikt att Nintendo visar något under hösten. Klockan tickar...

Och som alltid: håll järnkoll på den (allt större!) stora Switch 2-tråden i forumet.