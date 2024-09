Ryu Ga Gotoku Studios har precis avtäckt Like a Dragon: Pirate Yakuza som så klart blir nästa del i deras populära Like a Dragon-serien. Like a Dragon har haft ett färgstarkt karaktärsgalleri genom åren och denna gång spela den populära Goro Majima.

I trailern får vi se Goro skeppbruten på en strand i Hawaii följt av att han i nästa sekvens så är kapten på ett piratskepp i vad som verkar vara ett 1600-talets Japan? Allt är lite oklart, men spelet verkar som vanligt vara fyllt med humor och galenskap. Frågetecknen kommer också säkerligen redas ut när spelet släpps den 28:e februari till PC, Playstation och Xbox.

Aaargh!!!