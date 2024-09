Det har ryktats om att remasters av Legacy of Kain: Soul Reaver-spelen är på väg, senast för ett par månader sedan på Comic-Con. Och visst är det så, för under nattens State of Play skedde utannonseringen (efter att trailern redan hade läckt ut).

De båda spelen släpps som ett paket den 10 december på pc, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5. Sett till grafiken har det hänt en hel del, som vi ser i jämförelsebilden nedan, och det kommer att vara möjligt att skifta mellan originalgrafiken och den remastrade.

Det blir bland annat mer högupplösta texturer, modeller och effekter, ett nytt fotoläge, uppgraderad kamera, nya kontrollmöjligheter och bättre prestanda.