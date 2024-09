Tidigare idag rapporterade vi om att Ubisoft ställt in sin online-medverkan på Tokyo Game Show. Det finns även uppgifter om att förhandsvisningar för pressen ställts in gällande Assassin's Creed Shadows. Nu kommer beskedet många nog redan sia om: Assassin's Creed Shadows skjuts fram till 2025. 15 november 2024 blir 14 februari 2025. Detta bekräftar Ubisoft via sociala medier.

Vi inser att vi behöver mer tid för att polera och förfina upplevelsen, och ta några nyckeldelar ännu längre.

Förhandsbokningar återbetalas och väljer man att boka framgent får man första expansionen utan extra kostnad. Ubisoft tillägger också att nya Assassin's Creed släpps på Steam dag ett.

I år har Ubisoft släppt spel som Skull and Bones och Xdefiant. Aktien har fallit med över 50 procent sedan i fjol och gissningsvis har företaget knutit stort hopp till Shadows.