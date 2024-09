Weta Workshops kommande Hobsala-simulator Tales of the Shire har ju precis fått ett nytt releasedatum och kommer släppas en 25:e mars nästa år. Nu vet vi även att spelet kommer släppas i en mobil tappning under Netflix.

Spelet kommer nämligen ingå i Netflix handhållna spelbiliotek. Biblioteket har i nuläget runt 100 spel under varumärken Vikings och Squid Games. Till skillnad från dessa två så är inte Sagan om ringen ett varumärke som är ägt av Netflix själva.

Spelet skulle kunna beskrivas som ett Animal Crossing i hobmiljö. Här ska det byggas, fiskas, planteras och fixas måltider. Kanske fixa fester under kalasträdet? Helt enkelt hobbitmys i spelmiljö (och nu också mobilmiljö).