Musikalen The Rocky Horror Show blev en filmadaption 1975 under namnet The Rocky Horror Picture Show, med bland annat Tim Curry. Filmen har sedan dess blivit en klassiker och alla som varit på en visning i USA under oktobermånaderna vet exakt vad jag pratar om. Nu ska musikalen även få en moderna (nåja) speladaption som passande nog släpps nästa månad.

The Rocky Horror Show Video Game ska släppas till både PC och konsol men även mobilt lite senare. Spelet beskrivs lite som en blandning mellan NES-klassikerna Ducktales och Castlevania. Om grafiken känns bekant så är det FreakZone Games som står bakom spelet och de gjorde även Angry Video Game Nerd-spelet.