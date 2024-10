Bioware berättar att Dragon Age: The Veilguard har "gone gold" och är redo att släppas. Termen härstammar från tidigare spelutveckling när ett spel var färdigt. Spelet skulle då skickas på tryckning och då brändes koden över på en då guldfärgad skiva. Därav uttrycket ”gone gold” och nuförtiden när inga guldfärgade cd-skivor behövs så innebär det att spelet är färdigt och redo för att börja säljas.

Dragon Age: The Veilguard avtäcktes 2022 men då under namnet Dreadwolf. Spelets utveckling började redan 2015 och har sedan dess gått igenom en rad olika faser och förändringar som att vara ett Live-service-spel och co-op-fokuserat till ett singelplayer-spel. Spelet bytte också namn till The Veilguard 2024.

Dragon Age: The Veilguard släpps den 31:e oktober till PC, Xbox Series och Playstation 5.

Tack för tipset @PeTTs0n