The Last of Us 2 kanske inte är det spel man langar in först i sin nyinköpta Playstation 5 Pro för att njuta av de grafiska förbättringarna, eftersom det redan går att lira i 60 fps och då ser riktigt bra ut, även om det "bara" är i 1440p.

Men uppdateras till Sonys nya ska det göras, och Digital Foundry har fått sig en titt på denna nya version av spelet. På Pro skalas bilden upp från 1440p till 4K med PSSR, vilket enligt DF leder till bättre detaljrikedom än Performance-läget i PS5-versionen. PS5 Pro-versionen lider dessutom av betydligt mindre aliasing-flimmer.

På det stora hela verkat Pro-versionens grafik motsvara Fidelity-läget på PS5, sånär som på lite mer pop-in och aningen oskarpare vatten.