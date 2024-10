Fallout: London kom, spelades och fick väldigt goda vitsord. Nu är en Fallout: New Vegas-modd på gång. Den ämnar ta oss till Mexico och passande nog heter modden Fallout: Nuevo México.

Den nya trailern (en första gameplay-film kom i fjol) ger oss en glimt av det moddarna "i slutändan vill åstadkomma". I trailer-beskrivningen antyder man att det är ett slag kvar till releasen ("While still largely under development...") men man vill ändå bekräfta att man är igång med projektet.

Mexico City är den största staden i Nordamerika och fungerar som den största knutpunkten i Fallout: Nuevo México. Även om det fortfarande är under utveckling är vi glada över att äntligen kunna avslöja denna ikoniska ödemark. En gång det pulserande hjärtat av en enorm metropol, ligger Mexico City nu i ruiner, en krigszon för fraktioner som kämpar för dominans och överlevnad. Från den förfallna stadsdelen Chapultepec till de översvämmade kanalerna i Xochimilco, är staden en kuslig blandning av skönhet och brutalitet.

Huruvida Nuevo México eller Fallout 5 kommer först ska vi låta vara osagt.