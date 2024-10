Svenska Lavapotion har meddelat att de kommer att ändra i färdplanen för Heroes of Might and Magic-liknande Songs of Conquest. Detta efter att spelarna bett om att få slippa vänta på flera fraktioner i spelet.

Därför kommer den planerade expansionen Bleak East att istället delas upp i två DLC:n, varav det först släpps redan i vinter. Det heter Vanir och kommer bland annat att innehålla den nya fraktionen vanir, som inspirerats av vikingar och skandinavisk folktro. Det andra DLC:t släpps därefter sommaren 2025 och heter Roots.

Vanir kommer inte att inkludera en ny kampanj, utan den får vänta till ett senare tillfälle.