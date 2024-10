Grizzlygames kallar Thronefall för ett "minimalistiskt spel om att bygga och försvara sitt lilla kungarike" och "ett strategispel utan all huvudvärk", och sedan augusti förra året har det befunnit sig i early access på Steam. Men nu är det dags att släppa det på riktigt, vilket sker i dag.

Det har under det gångna året varit väldigt omtyckt bland spelarna och har samlat på sig ett "Överväldigande positivt" omdöme. I grova drag går det ut på att bygga sitt lilla kungarike under dagen – och då balansera ekonomi med försvar – för att sedan försvara det nattetid mot horder av fiender genom att befalla sina trupper och själv ge sig in i stridens hetta.

Utöver pc släpps även Thronefall på Nintendo Switch.