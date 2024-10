Steam Next Fest har sparkat skjutit igång, och två av de mer intressanta titlarna i demofesten är shooter-spelen Delta Force och Striden. Det tidigare tillhör en klassisk serie som legat i dvala under (lite väl?) många år. Comebacken närmar sig och löfte är early access-släpp under 2024 – men testa det kan du göra det från och med nu och en vecka framåt. Det färdiga spelet kommer ha singleplayer och multiplayer som tar oss till såväl 1993 som 2035.

Vill du istället ha 1970-talet och norrländskt skjutande, ja, då är det Striden du ska kolla in. Också det har fått demo under Steam Next Fest. Det tar oss inte bara norrut utan är även utvecklat i Boden. Jo! Också Striden ska släppas i early access tids nog, men först får vi alltså en aptitretare.

I Stridens alternativa 70-tal är kalla kriget inte kallt längre, och fronten där öst möter väst hittar vi längst uppe i norr i Skandinavien. Johan Sundqvist är game director för Striden och myser:

Att få vara med på Steam Next Fest är, enkelt uttryckt, 'sjukt häftigt', och vi kan knappt vänta tills spelarna får gå i närkamp med en tam men fortfarande väldigt arg älg – för att inte tala om den radioaktiva björnen! Ser man bortom skogens konung (älgen), så ser vi verkligen fram emot att få feedback från spelarna.

Steam Next Fest pågår till 21 oktober.