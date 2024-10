Musik är en stor del av spelupplevelsen och många stycken skulle platsa i vilket konserthus som helst. Konserter som Play! och Distant Worlds har blivit väldigt populära i Sverige och vida världen, och nu meddelar Playstation att de ska arrangera en egen konsertturné.

Den heter Playstation The Concert och ska kombinera livemusik med visuella inslag, och spelen vi kommer att få höra inkluderar bland annat God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima och Horizon. Premiären äger rum den 19 april 2025 i Dublin, Irland, varpå konserten ska besöka 200 städer i Europa och USA.

Men Sverige, då? Jo, visst kommer den hit. Den 24 maj 2025 på Scandinavium i Göteborg är det som gäller, och biljetter fixar man via Ticketmaster – de ser ut att släppas klockan 16 i dag.