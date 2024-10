Den personliga storfavoriten Metal Gear Solid 3: Snake Eater ska få en remaken vid namn Metal Gear Solid Delta, och av allt att döma blir den ruskigt trogen originalet, vilket många inte har något emot. David Hayter, som står för Snakes ikoniska röst, har varit med i marknadsföringsarbetet genom att presentera en serie videor, men han är faktiskt mer involverad än så.

Spelet använder röstinspelningarna från originalspelet, men en del repliker ska ha spelats in igen. Jim Piddock bekräftade tidigare under månaden att han själv (Major Zero) och Lori Allen (The Boss) är tillbaka i studion för att spela in material till spelet, och Hayter själv säger på Youtube-kanalen Kakuchopurei att det: "kanske finns en del grejer han gör röstmässigt som jag inte riktigt kan prata om än".

Kan hemlighetsmakeriet antyda att det rör sig om någon form av nytt material till spelet, snarare än bara gamla repliker som har fixats till? Den som lever får se.