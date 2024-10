EA säger sig inte ha några planer på en traditionell uppföljare till The Sims 4, även om Project Rene givetvis är på väg, och det kanske inte behövs när föregångaren presterar så pass bra som det gör.

I sin senaste kvartalsrapport skriver de att intäkterna från serien har varit högre än väntat under räkenskapsårets andra kvartal, och tillägger även att The Sims 4 har fått 15 miljoner nya spelare under det gångna året. Imponerande för ett tio år gammalt spel, men det har givetvis fått en del draghjälp från det faktum att grundspelet blev gratis att lira i oktober 2022.

En strid ström av DLC gör nog även sitt för att hålla kvar existerande spelare och se till att de spenderar lite pengar.