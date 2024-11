Förra veckan släpptes Pokémon TCG Pocket, som alltså är en mobilversion av kortspelet där man öppnar paket, samlar kort och spelar mot antingen datorn eller riktiga spelare. Och det verkar vara rätt populärt, för analysfirman Appmagic uppskattar att spelet nu drar in runt 32 miljoner kronor om dagen.

En stor del av dessa pengar, 43 procent, ska komma från Japan, medan USA står för 27 procent och länder som Hong Kong, Taiwan, Sydkorea, Spanien och Frankrike för mindre andelar. Intressant nog står Japan bara för 4 procent av nedladdningarna och USA för 31 procent.

Samtidigt drar långköraren Pokémon Go in runt elva miljoner kronor om dagen, men det har å andra sidan varit ute i bra många år och drog som mest in nästan 1,5 miljarder kronor på en månad.