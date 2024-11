PS5 Pro släpps på torsdag och i samband med att Digital Foundry fick sin enhet valde man att delge konsolens specifikationer, som finns omnämnda i manualen. Detta är första gången vi får PS5 Pros siffror svart på vitt, då Sony tidigare har beskrivit konsolen i mer svepande ordalag.

Det har kretsat kring GPU med 67 procent fler beräkningsenheter och med 28 procent snabbare minne, ray tracing med mer dynamiska reflektioner och brytningar av ljus och AI-driven uppskalning. Nu får vi också reda på kraften som ska driva de här nya initiativen.

Sweclockers Calle Vahlberg som gästat Fragzone-fredag flera gånger, säger till vår systersajt att specifikationerna är väntade, men tycker det är "positivt att Sony valt att tillföra en liten mängd DDR5-minne dedikerat till operativsystemet". Detta gör att mer av den delade minnes-poolen kan nyttjas för grafikkretsen. 7 november är det dags för release. FZ kommer såklart testa konsolen.

Huvudprocessor

Single-chip custom processor

CPU: x86 64-AMD Ryzen “Zen2”, 8 cores/16 threads

GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA based graphics engine

Minne

GDDR6 16 GB

DDRS 2 GB

Lagring

2 TB Custom SSD *1 *2

Input/output *2

USB Type A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2

USB Type-C* port (Hi-Speed USB)

USB Type-C* port (SuperSpeed USB 10Gbps)

M.2 SSD expansion connector (Key M)

Disc drive port

Nätverk

Ethernet (10BASE-T, 10OBASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Bluetooth* 5.1

Av-output

HDMI OUT port *3

Märkström

220-240 V ~ 1.9 A

50/60 Hz

Maximal märkbelastning

390 W

Yttermått (exklusive utskjutande delar)

Approx. 388 × 89 × 216 mm (width x height x depth)

Vikt

Approx. 3.1 kg

Drifttemperatur

5°C to 35 °C

*1 A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance and additional options. As a result, the availability of SSD capacity may vary.

*2 Usability of all connected devices is not guaranteed

*3 Use the included HDMI cable.