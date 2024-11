I samband med PS5 Pro-releasen bekräftar Sony: Playstation 5 har sålt i 65 miljoner. Framöver säger man att fokus blir en mix av singleplayer och live service-spel. Det senare har varit en het potatis för Sony; succé med Helldivers 2, nedläggning av The Last of Us Online, Concord-fiasko.

Sony säger (via VGC) att man kommer ta med sig lärdomar från både Helldivers 2 och Concord.

Vi avser att bygga upp en optimal portfölj av titlar under den nuvarande planperioden. Denna kombinerar singleplayer-spel, som är vår styrka och har en högre förutsägbarhet att bli framgångsrika tack vare våra etablerade IP, med live-service-spel som siktar på en större uppsida, även om de innebär en viss risk vid lansering.

Kort sagt: säkra kort med singleplayer, vågade satsningar med live service.

Ökad försäljning för tredjepartsspel

Black Myth lyfts (väl?) fram av Sony.

Jämfört med i fjol var de senaste tre rapporterade månaderna (som tog slut sista september) framgångsrika för Playstation. Omsättningen hos spel- och nätverksservice-divisionen ökade med tolv procent och om kring sju miljarder dollar. Här lyfter man fram en ökade försäljning för tredjepartsspel. "Ett nytt sportspel" nämns (FC 25?) liksom "ett actionrollspel från Kina" (Black Myth: Wukong, någon?). Antalet skeppade konsoler minskade med 29 procent; 3,9 miljoner.

PS5 ligger därmed lite (men inte mycket) efter PS4-trenden: 65,5 mot 67,5 miljoner.

Bra går det dock för PS Plus, vilket Sony förklarar med högre nivåer och prishöjningar. "Bra" är det genomgående varför Sony väljer att höja omsättningsmålet för försäljningen för hela räkenskapsåret med fyra procent. Det återstår att se (efter mars 2025) om man lyckas.

Framför allt får vi då se hur mycket klirr i kassan PS5 Pro kommer att ge.