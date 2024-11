Igår hölls Warcraft Direct med gott om Warcraft-nyheter. Bland annat fick vi remasters av de två första Warcraft-spelen och en 2.0-release av utskällda Warcraft 3: Reforged. Warcraft 3 har hunnit bli tjugotre år, men under gårdagen vi inga nyheter om ett potentiellt nytt spel. Näpp, inget nytt om Warcraft 4. WoW-namnet Holly Longdale säger till Aftonbladet att inget är "off the table".

Detta gäller även Starcraft 3. Longdale understryker dock att det inte finns några planer – ännu.

Samtidigt är inget planerat just nu. Men såklart, det finns inte en värld där vårt RTS-team inte har idéer om vart vi ska i framtiden.

De första tre Warcraft-spelen släpptes 1994, 1995 och 2002. Det har definitivt inte varit över för Warcraft därefter – WoW, någon? – men RTS-grenen av Warcraft-trädet har utom tvivel slokat. Vi skulle visserligen kunde räkna in mobilspelet Warcraft Rumble, men det är en helt annan grej.