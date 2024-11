The Rogue Prince of Persia är ett metroidvania-spel (och ska ej förväxlas med Prince of Persia: The Lost Crown) som early access-släpptes tidigare i år till bra betyg.

Något som vissa gillade och andra kritiserade var valet att ge prinsen och andra karaktärer lila hy, och nu meddelar utvecklaren Evil Empire (Dead Cells) att en kommande uppdatering kommer att prinsen lite mer verklighetstrogen hy. Därtill kommer miljöerna att bli mer detaljerade, och spelarna kan dessutom sätta tänderna i spelets andra akt.

Det innebär fler miljöer, nya bossar, nya fiender och en rad nya funktioner, såsom flera sparplatser. Uppdateringen släpps den 21 november.