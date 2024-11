Lätt att missta sig?

Microsoft har avslöjat en ny kampanj – "This is an Xbox" – som med glimten i ögat avslöjar vad en Xbox är, och inte är. En bild på en Xbox Series X med texten "This is an Xbox" följs av bild på laptop ("This is an Xbox for your lap"), en Rog Ally ("...an Xbox that tags along"), en smartphone ("...an Xbox that makes calls") och så en... kattlåda? ("This is a cat box"). Det är skillnad på krysslådor och kattlådor.

Man avslutar med en Xbox Series S: "This is still an Xbox".

Man kommenterar kampanjens syfte via Xbox Wire. Det handlar inte oväntat om att man vill understryka att du kan spela Xbox-spel, inte bara på pc och konsoler, utan via VR, smart-tv:s, mobiltelefoner och mycket annat. Dock inte med en kattlåda, vilket du förhoppningsvis visste.