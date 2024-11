Den 12 december sänds årets The Game Awards, och nu vet vi vilka spel som har nominerats i de olika kategorierna. För att få fram nomineringarna har diverse aktörer inom spelmedia (juryn) lagt fram sina förslag i varje kategori, med FZ som representant för Sverige.

Flest nomineringar har Astro Bot och Final Fantasy 7 Rebirth lyckats skrapa ihop, med sju vardera. Detta inkluderar den prestigefyllda kategorin Game of the Year (årets spel), där de slåss mot Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree och Metaphor: Refantazio.

Totalt finns det 29 kategorier, inklusive Bästa musik, Bästa ljuddesign, Bästa indiespel, Bästa rollspel, Bästa multiplayer och så vidare. Slutresultaten baseras till 90 procent på hur juryn har röstat och till 10 procent på hur tittarna röstar i tre olika omgångar, med start den 2 december.

Ni hittar samtliga kategorier och nominerade här.