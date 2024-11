Nomineringarna till Game Awards, som går av stapeln natten till 13 december, har offentliggjorts. Åsikter finns! Framför allt diskuteras Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree. Det har nominerats till årets spel, men är ju "bara" en expansion. Game Awards förekom detta redan i går genom att klargöra i en FAQ att expansioner, dlc:er, remakes och remasters kan nomineras.

The Game Awards syftar till att uppmärksamma årets bästa kreativa och tekniska prestationer, oavsett formatet för innehållets lansering. Expansioner, nya spelsäsonger, dlc:er, remakes och remasters är berättigade i alla kategorier, om juryn anser att det nya kreativa och tekniska arbetet är värt en nominering. Faktorer som innehållets nyhet och dess pris/värde bör tas i beaktande.

Oavsett regler så är diskussionen verklig kring Shadow of the Erdtree, så också i FZ:s forum. Kritiken ringar in att det inte handlar om ett fristående spel, utan en utbyggnad av ett (förvisso fantastiskt) spel. Det finns en oro i vissa led om att expansionen kan komma att "stjäla" priset.

Samtidigt har Shadow of the Erdtree ett av årets högsta snitt hos bland annat Opencritic.