The Legend of Zelda: Ocarina of Time är tveklöst en av historiens stora klassiker, men också solen har sina fläckar. Älvan Navi är en sådan. Spelets "största svaghet", om du frågar Zelda-skaparen Shigeru Miyamoto. Faktum är att han ville ta bort hela systemet som kretsade kring Navi.

Flygfäets grej var att i parti och minut ge Link (inte sällan ovälkomna) tips och råd. "Hey! Listen!" Det är tänkbart att Navi kommit att påverka årtionden av liknande, enerverande tips i andra titlar.

Redan 1999 medgav Miyamoto sina känslor för Navi och systemet, men det är först nu intervjun med honom från en guide till Ocarina of Time översatts till engelska (via Shmuplations).

Jag tycker att hela systemet med Navi som ger dig råd är den största svagheten i Ocarina of Time. Det är otroligt svårt att designa ett system som ger rätt råd, råd som är anpassade till spelarens situation. För att göra det rätt skulle man behöva lägga ner lika mycket tid som på att utveckla ett helt spel, och jag var väldigt orolig för att vi skulle gräva ner oss i ett hål om vi strävade efter perfektion där...

Navi säger samma sak om och om igen, och Miyamoto säger att teamet medvetet försökte få henne att låta korkad. Hade de gett henne en mer seriös ton hade tipsen kunnat låta ännu dummare. Miyamoto ville skrota systemet, men risken är att det satt spelarna i en svår sits.