Stalker 2 är ute och är både riktigt bra och riktigt buggigt, enligt FZ:s recension. Betygssnittet på Metacritic ligger i skrivande stund på 73, och det tycker Raphaël Colantonio – en av hjärnorna bakom spel som Prey (2017), Dishonored, Dark Messiah of Might and Magic och Arx Fatalis – är orättvist.

I ett inlägg på X skriver han att:

Metacritic-ekosystemet uppmuntrar utvecklare att skapa säkra, tråkiga spel. Så länge ett spel är polerat vid lanseringen är man garanterad 80 % [i betygssnitt], oavsett hur tråkigt spelet är. Samtidigt får Stalker 2 en 73:a eftersom det inte är helt finslipat vid lanseringen. Orättvist, missvisande …

I påföljande kommentarer menar han att buggiga spel kan fixas, men att de gamla betygen står kvar och därmed inte längre speglar spelen ifråga.