Nu är det bara ett par veckor kvar tills vi får iklä oss rollen som dr Jones på pc och Xbox Series X/S, medan Playstation 5 får vänta tills i vår. Bakom utvecklingen står som bekant svenska Machinegames, och det ser ut att bli ett rätt bitigt äventyr.

I en intervju med Minnmax fick creative director Axel Torvenius och design director Jens Andersson frågan hur långt spelet är. De ville inte ge något exakt svar, men försäkrade att det med bred marginal är Machinegames största och längsta spel.

Men precis som vi har sett spelar handlingen en stor roll i spelet, och den kommer vi att få uppleva i bland annat mellansekvenser, som totalt väger in på runt fyra timmar. Är man mer intresserad av att faktiskt spela kan man spana in de 14 minuter av gameplay som visades upp tidigare under månaden.