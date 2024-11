Världen skälvde (nåja) när Nintendo tidigare i år placerade Zelda-titlarna Breath of the Wild och Tears of the Kingdom på en egen tidslinje. Nu har tiden kommit för att placera ut höstens Zelda: Echoes of Wisdom i den så omsusade tidslinjen. Och ja: den ryms inom den faktiska tidslinjen.

Zeldas tidslinje är solklar.

Nintendo sätter Echoes of Wisdom efter Triforce Heroes men innan The Legend of Zelda (originalet). Zoomar vi ut över hela tidslinjen hamnar det nya Switch-äventyret i tidslinjens gren där Link blir besegrad i 1998 års Ocarina of Time. Det är efter det spelet tidslinjen delas i tre (Link besegras eller Link blir barn igen eller Link fortsätter vara vuxen – hänger du med...?).

Echoes of Wisdom är nu sista spelet innan "Hyrules nedgång", varpå de två NES-spelen äger rum. Lore-mässiga föregångare till Echoes of Wisdom är SNES-klassikern A Link to the Past och "uppföljaren" A Link Between Worlds. Det passar fint då Hyrule i dessa tre är tämligen likformigt.

Men ja, tidslinjen (eller linjerna) är en del av Zelda som rör upp känslor. Åsikter finns.