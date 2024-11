Den säregna utgivaren Devolver Digital har släppt ytterligare en upplaga av sin show Devolver Delayed, där de försenar sina spel i en parodi av The Game Awards. Denna gång är det tre spel som var tänkta att släppas i år, men som nu skjuts upp till 2025.

Den senaste sändes för över ett år sedan, och två av dagens spel inkluderas faktiskt då också. Det första är Stick it to the Stickman, där man i rollen som streckgubbe spöar andra streckgubbar på olika arbetsplatser och med olika vapen.

Det andra är Skate Story, där man agerar skejtare gjord av glas, med målet att skejta till månen för att kunna äta upp den.

Även Baby Steps får se sig försenat, och målet i det spelet är att kontrollera en bångstyrig gubbes ben för att klampa fram genom olika miljöer, lite som en 3D-variant av Getting over it with Bennett Foddy.

Vi fick även ett sorgligt kollage över spel som redan är släppta och därmed inte kan försenas längre.