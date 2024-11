Få comebacker i spelvärlden kan mäta sig med No Man's Skys. Det släpptes i ett moln av löften som inte infriades och arga spelare som inte kunde göra vad de hade blivit lovade att de kunde göra. Men Hello Games övergav inte spelet, utan har under flera år släppt massiva uppdateringar som har lagt till otroliga mängder innehåll utan extra kostnad.

Det har så klart lönat sig i form av kontinuerlig försäljning, men även i form av ett förbättrat anseende. Det kan bland annat ses i det samlade användaromdömet på Steam, som nu till slut har nått nivån "Väldigt positiva". Det är den nästa högsta nivån (under "Överväldigande positiva") och innebär att 94 procent av alla lämnade omdömen nu är positiva.

En stor kontrast jämfört med när spelet släpptes, då majoriteten av omdömena var negativa.