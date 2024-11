Lusten att finansiera Star Citizen visar inga tecken på att avta. Det massiva projektet har nu samlat in över 750 miljoner, nära 8,2 miljarder svenska kronor med aktuell valutakurs.

I år har spelet plockat in 93 miljoner dollar, lite drygt 1 miljard kr. Det enligt denna inofficiella statistiksida. Då har det ändå en bra bit kvar till rekordåret 2023, som tog in 117 miljoner dollar. Men 2022-2024 är de tre överlägset mest inkomstbringande åren under de 13 år som crowdfundingen pågått.

Squadron 42-gameplay visades på Citizencon i oktober.

Under Citizencon i oktober blev det klart att singleplayer-delen Squadron 42 ska släppas under 2026. När huvudspelet Star Citizen kan tänkas bli färdigt för release står fortfarande skrivet i stjärnorna.