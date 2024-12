Elden Ring släpptes 2022 och två år senare, i år, fick vi expansionen Shadow of the Erdtree. Vad Fromsoftware – som också är gänget bakom Dark Souls, Sekiro, Bloodborne och Demon's Souls – ska ta sig an nu är oklart. Elden Ring 2...? Förmodligen inte nu, men kanske framöver.

Hidetaka Miyazaki utvecklar framtidsplanerna under Playstation Partner Awards 2024 (via VGC) där han säger att Elden Ring 2 inte är något som Fromsoftware "direkt överväger" här och nu, men han säger absolut inte nej till mer Elden Ring "i någon form i framtiden".

Miyazaki, som regisserat spel som Dark Souls, Bloodborne och just Elden Ring, säger att Fromsoft just nu utvecklar flera spel i olika genrer. Vissa av dem regisserar han, vissa leds av andra.