Visserligen återstår nästan en hel månad av 2024, men Xbox tycker ändå det är hög tid att summera hur ditt år varit på Xbox. Detta via den traditionella "Xbox Year in Review" där du kan ta reda på vad du spelat mest under året och hur dina spelvanor sett ut. Ta reda på statistiken här.

Kolla in, förkovra dig och dela gärna ditt resultat i kommentarsfältet. Det blir kul!

Då ett visst Indiana Jones and the Great Circle släpps i dagarna har jag en känsla av min egen statistik kommer förändras en masse under sista månaden. Phil Spencers "wrapped" är som vanligt diger. Xbox-chefen har plöjt ner 917 timmar, vilket är lite drygt 38 dagar. 148 timmar har lagts ner på Starfield, men tätt där bakom kommer Diablo IV (143 timmar). Phils trea är en modern rollspelsklassiker: Pillars of Eternity. Eventuellt laddar Phille för Avowed i februari?