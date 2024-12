Om du inte planerar att viga helgen åt Indiana Jones and the Great Circle (advanced access) eller Path of Exile 2 (early access), kanske lite Star Wars (free access) vore nåt? Epic råkar nämligen skänka bort Lego Star Wars: The Skywalker Saga, som totalt behandlar nio olika filmer.

Med över 380 spelbara karaktärer lär du hitta nån du gillar, och det finns massor av saker att upptäcka och platser att utforska, ensam eller på delad skärm. Det finns dessutom en uppsjö av fordon att ratta, bossar att prygla och karaktärer att uppgradera. Hämta det här.

Vill man ha nåt mer jordnära så bjuder Epic även på Bus Simulator 21 Next Stop, där man antingen kan tackla kampanjen och gradvis jobba sig upp eller leva rövare i sandlådeläget. Hämta det här.