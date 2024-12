I oktober ryktades det att kinesiska speljätten Tencent vill öka sin ägarandel i Ubisoft, eventuellt genom att köpa ut de franska grundarna, familjen Guillemont. Reuters kommer nu med nya uppgifter om den påstådda maktkampen. Två källor uppger att det förs förhandlingar om att köpa ut ägarfamiljen, men ändå låta den behålla makten över företaget.

Ubisoft ska släppa Beyond Good and Evil 2. Någon gång...

Tencent äger i dag knappt 10 procent av aktierna i Ubisoft och är med det näst största ägare efter Guillemont-familjens bolag. Syftet med ökat ägande ska vara att skaffa sig större kontroll över de finansiella besluten, vilket ägarfamiljen är emot enligt Reuters källor. Tencent vill även undvika att andra företag tar över Ubisoft, uppges det.

Ubisoft grundades 1986 och har en lång rad kända varumärken (både aktuella och vilande) i portföljen, däribland Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Splinter Cell, The Division och The Crew. Men man har ett par tuffa år i ryggen, med sjunkande aktiekurs, uppsägningar, stängda studior och en lång rad nedlagda spel. Det är man å andra sidan långtifrån ensamma om i spelbranschen.