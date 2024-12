Indiana Jones and the Great Circle är ute, och det till riktigt bra betyg. Någon som verkligen gillar fokusen på utforskande och pusselklurande snarare än strider är Fredrik "Short Round" Eriksson, och det är inte omöjligt att det blir ännu mer fedoraklätt äventyrande i framtiden.

I en intervju med Variety säger Douglas Reilly från Lucasfilm Games att:

Just nu fokuserar vi på att släppa [spelet] och att komma till DLC:t och göra det här så framgångsrikt som möjligt. Jag tror att vi alltid letar efter bra berättelser. Och de goda nyheterna är att det finns gott om utrymme mellan filmerna där vi skulle kunna berätta fler och fler Indiana Jones-berättelser, som jag tror skulle vara superintressanta.

Så fler Indiana Jones-spel kan det alltså mycket väl bli, men det hänger givetvis på hur mycket kosing Indiana Jones and the Great Circle drar in.