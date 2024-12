Indiana Jones and the Great Circle har nyss släppts på pc och Xbox Series X|S, men glädjande nog för PS5-spelarna blir detta ett Xbox Game Studios-spel som tar klivet till Playstation. När nyheten briserade stod det klart att PS5-spelarna fick vänta lite längre – i vår är det dags.

Skälet till dröjsmålet är lite oklart. Behöver Machinegames tiden? Vill Microsoft se till att Xbox får förtur? Enligt Xbox-toppen Matt Booty (via Variety) är det "lika mycket ett produktionsbeslut som något annat". Han säger att man vill fixa en "grym upplevelse" för Xbox-spelarna, och därefter tänka framåt. Man behöver säkra tillräckligt med utrymme mellan de två releaserna.

PS5-väntan antyds med andra ord bero på att slipa på Xbox-upplevelsen.

Indiana Jones and the Great Circle sällar sig till en ganska exklusiv skara Xbox Game Studios-spel som tagit klivet till fler format. Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment och Grounded har tagit klivet det senaste året, och Doom: The Dark Ages kommer släppas samtidigt till pc, Xbox och PS5.

Booty understryker det Phil Spencer tidigare varit inne på: man tar beslut från fall till fall.