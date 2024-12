CD Projekt Red närvarar under pågående The Game Awards, och där har de visat upp ett spel. Och inte vilket spel som helst, utan The Witcher 4 – japp, namnet är nu officiellt.

I trailern ses en ung kvinna offras till någon form av monster av sin by, men det hela avbryts av en witcher. Och vem har axlat den tunga manteln? Ingen mindre än Ciri. Det som följer är inte helt otippat monsterslakt. Trailern avslutas dessutom med Geralts röst, så nog är han med på ett hörn.

Inget gameplay, släppdatum eller annan info får vi, men nog har vi tillräckligt för att snurra igång hype-motorn.