Så var det till slut dags. Efter A Way Out och It Takes Two och megasuccén har Josef Fares och Hazelight utannonserat sitt nästa spel. Precis som det har ryktats om heter det Split Fiction, och givetvis kretsar det återigen kring samarbete.

I spelet axlar vi rollen som Mio och Zoe – två framtidsförfattare som blir insugna i virtuella versioner av deras egna berättelser. En av dem skriver fantasy och den andra scifi, så räkna med massor av miljövariation. Även spelmekaniskt ser det väldigt omväxlande ut.

Släppet behöver vi dessutom inte vänta särskilt länge på, för det släpps den 6 mars 2025. Det satsar återigen på "Friend pass", så bara en av spelarna måste faktiskt äga spelet.