Mafia: The Old Country är nästa spel i den anrika serien, utvecklat av Hangar 13, som inte riktigt nådda hela vägen fram med Mafia 3, men verkligen visade vad de går för med Mafia: The Definitive Edition. Utannonseringen skedde för några månader sedan, men nu är det dags för gameplay.

Det utspelar sig på Sicilien på 1900-talet – födelseplatsen för Cosa Nostra, den sicilianska maffian. Vi ser ut att spela som karaktären Enzo, som i trailern svär sin trohet till familjen och blir invigd i en till synes extremt brutal värld.

Bland mellansekvenserna skymtar även några gameplay-klipp, inklusive eldstrider och en biljakt.

Mafia: The Old Country släpps sommaren 2025.