The Game Awards sista överraskning blev en utannonsering av ett nytt spel och ett helt nytt varumärke från Uncharted- och The Last of Us-utvecklaren Naughty Dog.

Det heter Intergalactic: The Heretic Prophecy och är ett scifi-spel som utspelar sig tusentals år in i framtiden. Där axlar man rollen som prisjägaren Jordan A. Mun, strandsatt på planeten Sempiria, som ingen har haft kontakt med på hundratals år. Målet är att lyckas fly från den.

Hela trailern är renderad i spelmotorn och börjar med en titt på Jordans rymdskepp, som råkar vara av det bekanta märket Porsche. Vi får sedan se henne raka huvudet och snacka med sin agent om målet hon är ute efter, som har gömt sig på Sempirias sargade måne.

De har jobbat på spelet sedan 2020 och säger att det är det spelmekaniskt djupaste spel de någonsin har skapat. Intergalactic: The Heretic Prophecy är under utveckling till Playstation 5 och vi har inget släppdatum.