Vad har ni under granen, Epic?

Förra veckan tjuvstartade Epic julen med The Lord of the Rings: Return to Moria, men ryktet har gått om många (många!) gratisspel den här julen (också), och nu får vi ytterligare ett.

Nyss eliminerade man prislappen för Vampire Survivors. Du har till 17.00 imorgon på dig för att klicka hem det. Därefter väntar nästa mysteriespel.

Om uppgifterna stämmer har vi ytterligare 15 gratisspel att se fram emot under julen, nyår och ända in i januari. Varför bry sig om mellandagsrea när man kan klicka hem gratisspel varje dag?