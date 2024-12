Borderlands 4 visades upp under The Game Awards med en svängig trailer som tycktes ge de flesta bra vibbar. Spelet tar oss till planeten Kairos, där diktatorn The Timekeeper såväl som en naturkatastrof agerar de primära hoten.

Spelet kommer givetvis att stödja multiplayer, och i en intervju med Famitsu (japanska) bekräftar Randy Pitchford att det kommer att stödja crossplay från start – alltså att spelare på olika plattformar kan spela med varandra.

Därtill kan vi se fram emot att lira på delad skärm, men det är oklart om det återigen bara är konsolerna som erbjuder det – på Steam listas endast co-op online, så risken för att så är fallet är överhängande.

Borderlands 4 släpps under 2025 på pc, Xbox Series X/S och Playstation 5.