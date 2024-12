Final Fantasy VII Rebirth sålde sämre än vad Square Enix hade väntat sig, fast det ska nog tas med en nypa salt, eftersom företaget aldrig tycks nå sina interna mål. I en intervju med brasilianska IGN säger regissören Yoshinori Kitase dessutom att spelet har sålt "tillfredsställande".

Han pekar på att spelet fick priset "Grand Award" under Playstation Partners Awards i Japan. Priset gick till de tre asienutvecklade spel som såldes i flest exemplar på Playstation mellan 1 oktober 2023 och 30 september 2024, vilka alltså var Rebirth och därtill Black Myth: Wukong och Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Framledes tror han dock inte på exklusivitet:

Vi är självsäkra och glada över att ha nått en viss försäljningsnivå, men det står klart att vi med moderna spel inte kan vara exklusiva på en enda plattform. Jag anser att vi måste erbjuda spelet till så många spelare som möjligt.

Final Fantasy VII Rebirth släpps på pc nästa månad, men varken Remake eller Rebirth har hittills släppts på Xbox. Square Enix har dock tidigare sagt att de vill sluta med exklusiviteter, så ingen blir nog särskilt förvånad om det dyker upp på Microsofts (och kanske Nintendos) konsoler i framtiden.