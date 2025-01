Dave Pottinger är en herre som jobbat med spel som Age of Empires, Halo Wars och Age of Mythology, så han har en del RTS-erfarenhet under bältet. I dagsläget har han en ny studio vid namn Last Keep, som jobbar på ett RTS-spel som kallas för Project Citadel.

I en intervju med Videogamer vädrar han åsikter om hur RTS-genren ser ut i dag, och menar att den har blivit rätt stagnerad.

Den har inte förändrats särskilt mycket. Alltså, man spelar fortfarande samma spel som vi spelade för 20 år sedan, och tittar man på en del av de nya spelen – Stormgate och andra – så är de fortfarande till stor del baserade på den formeln. Den funkar, det är en gammal, gyllene uppsättning regler, för de var bra på den tiden och de är fortfarande bra nu. Och det är kul att se att de grejerna fortfarande funkar, men samtidigt vill jag göra något nytt, vi vill göra något nytt.

Han säger att de har en intressant chans att försöka pressa genren framåt, även om det är läskigt att försöka skapa något nytt i en existerande genre med fans som inte tvekar att säga vad de tycker.

Huruvida de lyckas får vi se under 2025, då Project Citadel ska släppas i early access på pc.