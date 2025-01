Jaha, så var det dags igen. Dags att återigen drömma om att Half-Life 3 står och lurar runt hörnet. Det är hur som helst Mike Shapiro, som spelar enigmatiske The -man i spelen, som efter ett fyraårigt uppehåll lagt upp ett inlägg på X.

Med en bild från en av de låtar han har spelat in går han från sin vanliga röst till Gman-rösten, och säger att han hoppas att de kommande 25 åren bär på lika många oväntade överraskningar som de senaste. Vidare säger han att tiden är flytande, precis som musik.

Avslutningsvis säger han att "vi ses" under det nya året, och inlägget är taggat med "Valve", "Halflife", "Gman" och "2025. Bilden i videon är som sagt från en av tre låtar Shapiro lade upp på Youtube under 2024, vid namn "Best Long Dog", "Magnetic North" och "Steeplechase". De (och andra låtar) har funnits på Soundcloud längre än så, men folk spekulerar i att de kanske representerar kapitel i det eventuella spelet.

Vissa säger sig även se siffran 197 i bilden, och den faktiska låten är dessutom 197 sekunder lång, vilket skulle kunna betyda ett släpp/utannonsering på årets 197:e dag, alltså 16 juli.

Senast Gman sa att vi skulle ses under det nya året var det strax innan Half-Life: Alyx släpptes. Då hade visserligen spelet redan utannonserats, men ändå.

För några månader sedan dök även ett Valve-spelprojekt vid namn White Sands upp på en skådespelares CV, så det är inte helt långsökt att de har nåt i görningen.