Så som i fjol utser Digital Foundry spelet med årets bästa grafik. Då vann svensk- och Massive-utvecklade Avatar: Frontiers of Pandora. Även i år är ett Massive-spel med i toppen, i form av Star Wars Outlaws. Indiana Jones and the Great Circle (mer svenskt!) gör det sällskap liksom Hellblade 2: Senua's Saga. Noterbart är också att två av spelen (i skrivande stund) är konsolexklusiva på Xbox. Men bara ett kan vinna och vill du inte bli spoilad ska du undvika att klicka nedan.

Särskilt topp tre urskiljer sig, menar Digital Foundry. Så låt oss ta reda på vinnaren:

Visa innehåll Star Wars Outlaws kniper bronset, men kampen mellan topp två är hård. Till sist ger man Hellblade 2 silvret, medan Indiana Jones utses till årets snyggaste. Kvantitet går hand i hand med kvalitet. Hög upplösning på Xbox Series X och ursnygga miljöer. Grattis Indiana Jones and the Great Circle! Grattis Machinegames! Grattis Sverige!

Den nästan två timmar långa sändningen räknar ner en klassisk topp 10, och på listan hittar vi titlar som Silent Hill 2-remaken, Dragon Age: The Veilguard, Astro Bot och Black Myth: Wukong.